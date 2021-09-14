شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ دايما الدنيا جاية عليها .. من "بدون ذكر أسماء" حتى "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حاليا للفنانة سهر الصايغ حكاية "بيت عز" أولي حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، ومنذ بداية عرض الحكاية استقبلت بطلة العمل ردود فعل إيجابية، وبدأ الجمهور يشيد بأدائها البسيط والمميز، ويتعاطف مع ظروفها التي غلب عليها الحزن منذ الحلقة الأولي برحيل والدتها، وتعقدت الأمور أكثر بتعدي مديرها في العمل عليها، إلي جانب وصية والدتها بعدم الزواج من ابن خالتها، رغم علاقة الحب التي تجمعهما منذ الطفولة.

ولم تكن حكاية "بيت عز" أولي الأعمال التي يسيطر عليها الحزن والمعاناة علي حياة سهر الصايغ، وتظهر فيها موهبتها في السيطرة علي مشاعر الجمهور، فمن الواضح أن الحزن يطاردها في معظم أعمالها، منهم مسلسل "بدون ذكر أسماء"، حيث ظهرت في دور البنت الفقيرة التي يتخلى عنها أهلها وخطيبها، ويحاولوا إقناعها بالزواج من رجل ثري أكبر منها سننا.



سهر الصايغ (1)

وتكررت المعاناة في مسلسل "ابن الحلال"، الذي جسدت خلاله شقيقة البطل (محمد رمضان)، والتي تمر بالعديد من الظروف المأساوية، بداية من زواجها من رجل أكبر منها يقوم بتعذيبها بعد دخول شقيقها السجن، فيدفعها للهرب واللجوء إلي أحد البلطجية فيستغلها في أعمال غير مشروعة، وعندما تنتهي مدة سجن شقيقها ويعلم بما حدث يقتلها.



سهر الصايغ (2)

فيما ظهرت في عام 2015 في أكثر من مسلسل، وعانت من القهر والمأساة في جميعهم، إذ قدمت خلال أحداث مسلسل "اريد رجلا"، شخصية البنت المعقدة الكارهة لذاتها، وتعتقد أن مظهرها بشع، ولا تستطيع الزواج من الشخص الذي أحبته، وفي مسلسل "حب لا يموت" تعرضت للاعتداء من زوج صديقتها، كما فقدت حبيبها، مما أصابها بالجنون، وفي مسلسل "حالة عشق" أوقعها الحظ في شخص استغلها وجعلها فتاة ليل.

في عام 2017 شاركت في مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، وظهرت خلال الأحداث فتاة مكسورة يتحكم فيها أشقائها، ويفرضوا عليها الزواج من شخص مجنون تعاني معه الكثير، ويتهمها في شرفها ويطردها من المنزل وهي حامل، وتلد في عشة صغيرة علي الطريق، وفي نفس العام شاركت في مسلسل "طاقة القدر"، عانت خلال أحداثه من عدم حب زوجها لها، بالإضافة إلي زواجه عليها من أخري.



سهر الصايغ (3)

وخلال رمضان قبل الماضي 2020 قدمت مسلسلان، الأول مسلسل "النهاية" والتي كانت تعيش خلاله حالة من الحب الجنوني لمهندس متزوج، فتقرر اختراع روبوت يشبه لتعيش معه وترضي حبها، لكنه في النهاية يتدمر أمامها، والثاني مسلسل "حب عمري"، والذي دارت أحداثه حول قصة حب بين عيسى وسارة منذ ولادتهما، لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب بسبب ظهور شخصيات في حياتهما تريد التفريق بينهما.



سهر الصايغ (4)

واستكمالا لأدوار التراجيديا التى قدمتها الفنانة سهر الصايغ، قدمت خلال أخر أعمالها الدرامية رمضان الماضى وهو مسلسل "الطاووس"، قصة شابة بسيطة تتعرض لاغتصاب جماعي من قبل شبان أثرياء تحت تأثير مادة مخدرة.، وسرعان ما ينتشر فيديو لواقعة الاغتصاب عبر مواقع التواصل لتصل القضية إلى محامي التعويضات "كمال الأسطول"، الذي تبنى القضية لتبدأ الصراعات بين الأطراف لإثبات الحقيقة.