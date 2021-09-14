حسن الرداد في رسالة دعم إلى زوجته : ” ربنا يصبرك وترجع ضحكتك تاني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - وجه الفنان ” حسن الرداد ” رسالة دعم إلى زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” نظرا للحالة النفسية والحزن التي تمر به بعد فقدانها لوالديها الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فنشر حسن الرداد مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بزوجته وكتب في تعليقه عليها : ” مفيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد .. وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته ” .

وتابع : ” بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس ” .

وأضاف حسن الرداد : ” إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعى لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة فى مصر كلها ” .