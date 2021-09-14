كان في انتظار طفله الرابع .. وفاة فنان مصري إثر حادث سير أليم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - أعلن ” إبراهيم عمران ” مسئول شئون الممثلين عن وفاة الفنان ” أحمد هيبة ” إثر حادث سير أليم .
فنشر إبراهيم عمران صورة للفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وكتب في تعليقه عليها : ” الله يرحمه الفنان أحمد هيبة .. كان طيب جدا ودايما يسعى .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
وكان قد تداول منشور على فيس بوك عن أحمد هيبة يشير إلى أنه كان يمر بظروف صعبة وأن لديه ثلاثة أطفال وكان في انتظار مولوده الرابع.
فجاء فيه : ” أحمد هيبة ممثل توفاه الله .. أنا معرفهوش شخصيا بس كانت ظروفة صعبة جدا والأصعب إن ساب ثلاث أطفال ومراته حامل .. اللي يقدر يساعد أسرته ” .
يذكر أن الفنان أحمد هيبة شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها : مافيا والرجل الأبيض المتوسط وفرح والشبح والجزيرة وآخرها اللعبة أمريكاني في عام 2019 .. وعلى جانب الدراما : مسلسل ” تامر وشوقية ” ومسلسل ” أوان الورد ” .
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