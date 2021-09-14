بالصورة .. أحمد فهمي : ” نساء في حياتي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فهمي ” صورة ساخرة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مشيرا من خلالها إلى النساء الموجودين في حياته .

وتضمنت الصورة التي انقسمت إلى نصفين في النصف الأول ظهرت كلبته ” زيزي ” وفي النصف الثاني كانت زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” .

وظهرت كلا من هنا الزاهد والكلبة زيزي وهما ترتديان نفس النظارة الشمسية .. وكتب أحمد فهمي في تعليقه على الصورة : ” نساء في حياتي ” .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين من بينهم الفنانة هنا الزاهد التي علقت عليها قائلة :” هموت بجد ” .