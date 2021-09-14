شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يدعم إيمى سمير غانم: "أحلى زوجة وأجمد كوميديانة فى مصر كلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان حسن الرداد، رسالة دعم إلى زوجته الفنانة ايمي سمير غانم يواسيها فيها على فقدان والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ونشر حسن الرداد صور تجمعه بزوجته إيمى، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".



حسن الرداد وايمى سمير غانم

وأضاف حسن الرداد في رسالته لدعم زوجته: "لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعى لشغلك و جمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجة و أجمد كوميديانة فى مصر كلها".



حسن الرداد وايمى سمير غانم



حسن وايمى

وتجاوز الفنان حسن الرداد أحزانه بعد وفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضي، وعاد لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" الذى توقف فترة بسبب الظروف التي مر بها حسن الرداد



صور الثنائي حسن وايمى

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.