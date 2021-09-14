شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تقدم البطولة النسائية أمام محمد فراج فى "الغرفة 207" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة ريهام عبد الغفور البطولة النسائية أمام محمد فراج فى مسلسل "الغرفة 207" المأخوذ عن رواية الدكتور أحمد خالد توفيق، وتعاقدت ريهام عبد الغفور بشكل رسمى حسبما أكدت لـ"الخليج 365".

المسلسل تدور أحداثه في 10 حلقات، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كافة تحضيرات المسلسل، من شخصيات وملابس وديكورات ومعاينة أماكن التصوير، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج تامرعشرى.

يشار إلى أن أخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "قصر النيل" وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته دينا الشربينى، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، إخراج خالد مرعى .

يذكرأن أخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قدم شخصية "الشيخ مؤنس" أمام النجمة منى زكى، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته بجانب منى زكى ومحمد فراج كل من محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن.