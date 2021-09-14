شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة الممثل أحمد هيبة ترك 3 أبناء وينتظر الرابع وزوجته: لا أملك قوت يومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى ممثل الأدوار الثانوية أحمد هيبة، منذ 3 أيام فى حادث تصادم مأساوى تناقلته الصحف والمواقع، دون أن يعلم أحد أن أحد الضحايا هو ممثل شاب يدعى أحمد هيبة.

”الخليج 365” تواصل مع زوجته صباح، والتى قالت فى تصريحاتها: "زوجى توفاة الله منذ 3 أيام فى حادث ميكروباص والسواق هرب ومش لاقيينه، وأنا حامل وهولد ابنى الرابع كمان كام يوم، وعندى 3 أطفال، ولا أملك قوت يومى".

وأضافت زوجة الممثل أحمد هيبة: "السواق دمر أسرة كاملة، ومش عارفة هعمل إيه بعد وفاته، فليس لدى أى باب رزق، لأن زوجى كان يعمل باليوم".

يذكر أن الممثل أحمد هيبة شارك فى العديد من الأعمال الفنية بأدوار ثانوية منها :"مافيا، غش الزوجية، المركب أبو شنب، حملة فريزر، اللعبة الأمريكانى، تيتة رهيبة، المركب، عمارة يعقوبيان، الشبح" وغيرها.