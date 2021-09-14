شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو .. أشهر جنازات النجوم من مايكل جاكسون لجون بول بلوموندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذخر التاريخ بالعديد من الجنازات المهيبة التي أقيمت لكبار النجوم والنجمات، وتعتبر تلك الجنازات نوع من أنواع التكريم تمنحه الدول لنجومهم المفضلين، ومن بين تلك الجنازات المهيبة والتي أصبحت مثال لأشهر الجنازات تلك الجنازة المهيبة التي أقيمت مؤخرا لأسطورة السنيما الفرنسية جان بول بلموندو والتي أقيمت في مجمع ليزانفاليد في باريس بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون وعدد من أفراد العائلة والمقربين والسياسيين والفنانين.

جنازة جون لينون

جنازة جون لينون

جنازة جان بول بلموندو

من أشهر الجنازات للنجوم أيضا كانت جنازة جون لينون عضو فرقة "البيتلز" والذي أغتيل علي يد مايكل تشابمان والذي أطلق عليه 4 رصاصات في حي مانهاتن في نيويورك، عام 1980، وكشف عن سبب قيامه بذلك بأنه أراد الشهرة.

وقد رفض طلب تشابمان للإفراج عنه، وذلك للمرة الحادية عشرة، بعد أن ناقشت لجنة قضائية طلبه الشهر الماضي.

تشير التقديرات إلى تجمع الآلاف في سنترال بارك لتقديم احترامهم له خاصة أن جنازته لم تكن جنازة بالمعني لأنه تم حرق جثمانه بعد وفاته ولكن تجمهر محبيه في كل مكان وهو ما جعل موته لا ينسي.

أيضا مايكل جاكسون جنازته من أشهر الجنازات فبعد مرور 12 يوما على وفاة ، أقيمت مراسم تذكارية عامة في مركز ستابلز في لوس أنجلوس و تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى مليون معجب حاولوا الحضور إلى الحدث ، وتم إغلاق الطرق وكان 3000 ضابط في الخدمة للحفاظ على السلام و كلفت الجنازة المدينة 1.4 مليون دولار وكانت أكبر جهد أمني منسق في لوس أنجلوس منذ أولمبياد 1984.

مايكل جاكسون

مايكل جاكسون

جنازة جون لينون

جنازة جان بول بلموندو

جنازة مارلين مونرو

جنازة النجمة مارلين مونرو كانت من أشهر الجنازات عبر التاريخ خاصة وأن وفاتها كانت صدمة لعشاقها حول العالم، وتجمع محبيها لتودعيها في الشوارع.

جنازة مايكل جاكسون

توافد الآلاف من المعجبين بالنجم إلفيس ملك موسيقى الروك أند رول على جريسلاند لتقديم العزاء، ودعا الرئيس كارتر 300 جندي من الحرس الوطني للمساعدة في الحفاظ على النظام، وتم عرض جسد إلفيس في جريسلاند ومر أكثر من 30 ألف شخص للتعبير عن احترامهم له من أمام النعش، وتم دفن جثة الفيس بجانب والدته.