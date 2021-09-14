فن ومشاهير

بعد إعلان خطوبتها .. كيت هدسون تستغل حفل "ميت جالا" لإظهار الخاتم .. صور

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القاهرة - سامية سيد - حضرت النجم العالمية كيت هدسون، حفل Met Gala، بعد ساعات قليلة فقط من كشفها لخبر الخطوبة من حبيبها القديم داني فوجيكاوا، حيث كشفت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عن صورة لها مع خطيبها البالغ من العمر 35 عامًا، بينما كانت تستعرض خاتم خطوبتها.

Ring: The actress was walking up the stairs to the gala when she also showed off her engagement ring (via ET)

 

Newly engaged: Just hours after revealing to her fans that she's engaged to longtime partner Danny Fujikawa, Kate Hudson made her return to the Met Gala

وبعد ساعات من إعلان خطوبتها، تألقت كيت هدسون، على السجادة الحمراء فى الحفل السنوي "ميت جالا"، بملابس وردية فريدة من نوعها، ولفتت الأنظار لها لبساطة إطلالتها من تصميم Michael Kors، كما لم تغفل كيت إظهار خاتم الخطوبة أمام عدسات المصورين لتؤكد الخبر.

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كيت هدسون تعلن خطوبتها
كيت هدسون تعلن خطوبتها

وذكرموقع "ديلي ميل" البريطانى، أن هدسون نشرت صورة لها مع دانى، أثناء وقوفهما على قمة جبل ويظهر الشاطئ في الأسفل، وهي ترتدي خاتم الخطوبة.

Kate's ring: She rocked the red carpet at the annual gala with a unique pink ensemble, while offering another glimpse at the rock

 

Kate's look: Hudson hit the red carpet in an elegant ensemble from Michael Kors, showing off some skin with a skimpy pink bra

 

Dating: Hudson and Fujikawa started dating in December 2016, and they share daughter Rani Rose Hudson Fujikawa, who turns three in early October

Rock: Hudson and Fujikawa started dating in December 2016, and they share daughter Rani Rose Hudson Fujikawa, who turns three in early October

وكانت العلاقة بين داني وكيت قد بدأت عام 2016، ولديهما ابنة تدعى روز تبلغ من العمر عامين، كما أن كيت لديها ابن "17 عاماً" من زوجها السابق كريس روبنسون، الذي استمر زواجهما من 2000 حتى 2007، كما أن لديها ابن "9 أعوام" من خطيبها السابق المغني والموسيقي وكاتب الأغاني ماثيو بيلامي.

 

كيت هدسون
كيت هدسون

فيما سبق وظهرت كيت هدسون، بأناقة غير مسبوقة  بفستان من اللون الأحمر، وذلك خلال العرض الأول لفيلمها Mona Lisa And The Blood Moon في مهرجان فينسيا السينمائى، الذى أقيم مؤخرا، وفي لقطة مميزة حضر الكلب بيني، كلب المخرجة آنا ليلي أميربور، والذي ظهر وكأنه نجم السجادة الحمراء، ويظل يهلوا مع كيت التي أندمجت سريعا معه".

Cast: Kate joined Craig Robinson, Ana and Ed Skrein posed up a storm at the premiere

 

Sweet: Kate enjoyed a special moment with Ana's dog Benny on the red carpet

Every dog has its day: Ana's dog Benny was the star of the red carpet as the duo doted on him

Cast: Kate joined Craig Robinson, Ana and Ed Skrein posed up a storm at the premiere

ظهرت الممثلة، 42 سنة، بفستان بفتحة واسعة وصدر مشدود مفعم بالحيوية، مع دانتيل شفاف تميز الفستان بياقة عالية وأكمام من التل، مع تنورة متدرجة رشيقة، بتوقيع دار أزياء Valentino.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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