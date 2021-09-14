شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان خطوبتها .. كيت هدسون تستغل حفل "ميت جالا" لإظهار الخاتم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجم العالمية كيت هدسون، حفل Met Gala، بعد ساعات قليلة فقط من كشفها لخبر الخطوبة من حبيبها القديم داني فوجيكاوا، حيث كشفت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عن صورة لها مع خطيبها البالغ من العمر 35 عامًا، بينما كانت تستعرض خاتم خطوبتها.

وبعد ساعات من إعلان خطوبتها، تألقت كيت هدسون، على السجادة الحمراء فى الحفل السنوي "ميت جالا"، بملابس وردية فريدة من نوعها، ولفتت الأنظار لها لبساطة إطلالتها من تصميم Michael Kors، كما لم تغفل كيت إظهار خاتم الخطوبة أمام عدسات المصورين لتؤكد الخبر.



كيت هدسون تعلن خطوبتها

وذكرموقع "ديلي ميل" البريطانى، أن هدسون نشرت صورة لها مع دانى، أثناء وقوفهما على قمة جبل ويظهر الشاطئ في الأسفل، وهي ترتدي خاتم الخطوبة.

وكانت العلاقة بين داني وكيت قد بدأت عام 2016، ولديهما ابنة تدعى روز تبلغ من العمر عامين، كما أن كيت لديها ابن "17 عاماً" من زوجها السابق كريس روبنسون، الذي استمر زواجهما من 2000 حتى 2007، كما أن لديها ابن "9 أعوام" من خطيبها السابق المغني والموسيقي وكاتب الأغاني ماثيو بيلامي.



كيت هدسون

فيما سبق وظهرت كيت هدسون، بأناقة غير مسبوقة بفستان من اللون الأحمر، وذلك خلال العرض الأول لفيلمها Mona Lisa And The Blood Moon في مهرجان فينسيا السينمائى، الذى أقيم مؤخرا، وفي لقطة مميزة حضر الكلب بيني، كلب المخرجة آنا ليلي أميربور، والذي ظهر وكأنه نجم السجادة الحمراء، ويظل يهلوا مع كيت التي أندمجت سريعا معه".

ظهرت الممثلة، 42 سنة، بفستان بفتحة واسعة وصدر مشدود مفعم بالحيوية، مع دانتيل شفاف تميز الفستان بياقة عالية وأكمام من التل، مع تنورة متدرجة رشيقة، بتوقيع دار أزياء Valentino.