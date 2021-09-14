مع استعدادهما لطرح عطر فرنسي.. تعرف على "بيزنس" تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان تامر حسني لدخول عالم العطور، وإطلاق عطر فرنسي يحمل توقيعه وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد فترة من إطلاق خط أزياء إيطالي حمل توقيعه أيضا.

مصدر مقرب من الفنان تامر حسني في تصريح لـ"الخليج 365"، قال :" التعاقد على تقديم العطر من المقرر يتم الأسبوع المقبل في فرنسا، على أن يحمل توقيع الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، ويطرح العام المقبل بالتزامن مع عيد الحب".

الفنان تامر حسني سبق وطرح خط أزياء إيطالي، حمل توقيعه وتم اختياره الزي الرسمي للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو.

وكانت المغربية بسمة بوسيل "زوجة الفنان تامر حسني"، قد دخلت عالم الموضة والأزياء منذ سنوات، وأطلقت خط أزياء حمل اسمها، بعد الدراسة في أحد بيوت الأزياء الإيطالية، إلى جانب تقديمها مجموعة من الزيوت المغربية ومستحضرات التجميل التي تحمل اسمها.

بسمة قد أثارت الجدل مؤخرا عقب نشرها رسالة غامضة عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت : "يارب يخلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري".

كما أعادت بسمة نشر تدوينة لحساب يحمل اسم محبيها، وكتب فيها: "اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يارب".