"مكنش بيلاقي شغل في التمثيل بسهولة".. تفاصيل وفاة أحمد هيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفى اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد هيبة، وأعلن خبر الوفاة إبراهيم عمران مسؤول شؤون الممثلين، ونشر صورة للراحل ، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق عمران على الصورة :"الله يرحمه الفنان أحمد هيبة كان طيب جدا ودايما يسعى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشف عمران في تصريحات خاصة لمصراوي:" أعرف أحمد هيبة كويس هو محترم وغلبان كان بيسعى على رزقه، ويبحث عن أكل عيش طول الوقت، وكان بيكلمني ويكلم غيري علشان يشتغل بالحلال".

واستكمل:" تواصلت مع زوجته هاتفيا وأوضحت لي أنه تعرض لحادث سير أمس، وتوافاه الله وتم دفنه في نفس اليوم".

وعن حالته المادية قال": حالته المادية لم تكن مستقرة وكان يعاني من قلة فرص العمل في مجال التمثيل، مكنش بيلاقي شغل بسهولة، وكان عايز يعيش مستور".

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا :"أحمد هيبة ممثل توفاه الله، أنا معرفهوش شخصيا بس كانت ظروفة صعبة جدا والأصعب أن ساب ثلاث أطفال ومراته حامل اللي يقدر يساعد أسرته".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد هيبة هو فيلم اللعبة أمريكانى، والذى تم طرحه فى دور العرض السينمائية خلال عام 2019 ، وشارك فى بطولته ناهد السباعى.