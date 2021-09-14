مدير معهد ثربانتس الإسباني يستقبل رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

استقبل لويس خابيير رويث سييرا مدير معهد ثربانتس الإسباني “المركز الثقافي الإسباني " المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في مقر المعهد بالقاهرة، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية بين مهرجان شرم الشيخ والمعهد الذي يعد من أهم وأشهر المعاهد الثقافية والفنية على مستوى العالم.

دار اللقاء حول ترتيبات مشاركة إسبانيا في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وتم التباحث حول كيفية إقامة يوم لإسباني من ضمن فعاليات المهرجان للاحتفال بالمملكة الإسبانية وبداية للتعاون بين المهرجان والمعهد.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ستعقد دورته السادسة في الفترة من 06 ـ 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والمهرجان يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.