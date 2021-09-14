وفاة الفنان أحمد هيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفى اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد هيبة، وأعلن خبر الوفاة إبراهيم عمران مسؤول شؤون الممثلين، ونشر صورة للراحل ، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق عمران على الصورة :"الله يرحمه الفنان أحمد هيبة كان طيب جدا ودايما يسعى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا :"أحمد هيبة ممثل توفاه الله، أنا معرفهوش شخصيا بس كانت ظروفة صعبة جدا والأصعب أن ساب ثلاث أطفال ومراته حامل اللي يقدر يساعد أسرته".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد هيبة هو فيلم اللعبة أمريكانى، والذى تم طرحه فى دور العرض السينمائية خلال عام 2019 ، وشارك فى بطولته ناهد السباعى.