هدد بكشف التفاصيل.. وليد منصور: تعرضت للخداع من نجم كبير‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور عن تعرضه للخداع من نجم كبير، مؤكدا أنه سيقوم بالكشف عن هويته وتفاصيل ماحدث يوم الجمعة المقبل.

المنتج وليد منصور عبر صفحته في موقع فيس بوك، كشف عن ما حدث، وكتب :"أستنوا مني مفاجأة يوم الجمعة الجاية، عن نجم كبير الواحد للأسف اتخدع فيه قوي، هاعرض ليكم مفاجأة حصلت معايا شخصيا، علشان كده بقول دايما كل واحد بيظهر بجد في وقت الشدة"

وليد قام مؤخرا بالتعاقد مع المطرب دياب، لتقديم أعماله لمدة عامين، وقام بطرح أول أغانيه "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وقام وليد بتنظيم الحفل الذي أحياه المطرب اللبناني راغب علامة، والفنان الجزائري الشاب خالد، وأقيم يوم السبت الماضي.