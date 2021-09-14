شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحتفل بعقد قران نجله الأصغر ماجد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أمس المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة بعقد قران نجله الأصغر ماجد فى حفل عائلى حضره الأقارب والأصدقاء وسيقام حفل الزفاف الأسبوع المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



ماجد عبد الباسط ماجد عبد الباسط

كان نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة قد حل ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل عادل عبد الله، واعترف النجم الشعبى عبد الباسط أثناء لقائه بالبرنامج لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم.وأشار عبد الباسط حمودة إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.



العروسة العروسة

وقال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن هناك مبدعين رحلوا مثل الموجي وبليغ وأبو السعود، وكانوا يقدمون أغاني رائعة تأخذ وقتا فى التحضير للأغنية.



عبد الباسط حمودة عبد الباسط حمودة

وأشار إلى أن معظم الناس حالتهم مختلفة بين السعادة والشجن، وأنا حريص على غناء كل الألوان حتى أصل إلى الناس.

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