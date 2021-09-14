شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح يجتمع برئيس المركز الثقافى الأسبانى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل لويس خابيير رويث سييرا مدير معهد ثربانتس الاسباني "المركز الثقافي الأسبانى"، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في مقر المعهد بالقاهرة، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية بين مهرجان شرم الشيخ والمعهد الذي يعد من أهم وأشهر المعاهد الثقافية والفنية على مستوي العالم.

دار اللقاء حول ترتيبات مشاركة أسبانيا في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وتم التباحث في كيفية إقامة يوم لأسباني من ضمن فعاليات المهرجان للاحتفال بالمملكة الاسبانية وفتح وبداية للتعاون بين المهرجان والمعهد.