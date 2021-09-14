“”كأنها شقيقتها”… والدة جويل مردينيان تخطف الأنظار بجمالها وبمظهرها الشبابي؛ هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - شاركت جويل مردينيان متابعيها على تطبيق “إنستجرام” بصورتين بدت فيهما مع والدتها، وعبّرت من خلالهما عن محبتها الكبيرة لها، واصفة إياها بأروع أمّ.

وخطفت السيدة “صوفيا” الأنظار بجمالها ورشاقتها وأناقتها، حيث ركز الكثير من متابعي جويل على ملامح والدتها التي تشبهها بدرجة كبيرة، لافتين إلى أنها تجيد الاهتمام بجمالها وبشرتها ورشاقتها، لذلك تبدو كشقيقتها أو صديقتها، ولا يمكن أحداً أن يصفها بوالدتها.

وأشاد الكثير من المتابعين بجمال والدة جويل وبقدرتها على الاهتمام بنفسها، وتغزلوا بأناقتها وعفويتها في الصور مع ابنتها، التي تبدو كأنها توأمها.

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وفي وقت سابق، كشفت جويل عن مشاركتها في الحلقة الخاصة من برنامج “من سيربح المليون“، والتي تم تسجيلها الأسبوع الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن وإعلامي MBC للاحتفال بذكرى تأسيس المجموعة الـ30.

وحرصت الإعلاميــة الجميــلة على الحضــور بصفتها مقدّمة برنــــامج عن الموضة والجمال ضمن قنوات mbc، وشاركت متابعيها بكواليس الحفل الاستثنائي ونشرت مجموعة من المقاطع والصور العفوية، ومن بينها صورها مع النجمة المصرية يسرا التي وجهت إليها رسالة خاصة عبّرت فيها عن شغفها ومحبتها الكبيرة لها.

كذلك نشرت جويل مقطع فيديو عفويًا مع مجموعة من الإعلاميين العرب، وبدت في غاية الأناقة بفستــان أحمـــر مع فُتحة عاليــة عند القدم ومكشـــوف عند الصدر، وبدت كالأميرات بإطلالة لافتة.

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