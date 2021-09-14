ممثلة شهيرة تكشف عن تعرضها للتحرش وملاحقتها من جانب أحد الأشخاص

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - كشفت الممثلة ” شيما الحاج ” عن تعرضها للتحرش من جانب أحد الأشخاص والذي يلاحقها عبر حسابها على إنستجرام وحذرت من أنه يتاجر بإسمها بهدف النصب .

وكانت قد نشرت شيما الحاج من خلال خاصية الاستوري عبر إنستجرام صورة من حساب هذا الشخص لتحذيرهم منه وكتبت في تعليقها عليها : ” خلو بالكو يا بنات ده نصاب ومتحرش ومتبلغ عنه وجاري البحث عنه لو قابلتوه بلغوا النجدة وهم هيتصرفوا ” .

وأضافت شيما الحاج في تصريحات لها أن هذا الشخص يقوم بالنصب على العديد من الفتيات عن طريق استغلال إسمها دون أن تكشف عن طبيعة عملية النصب .. وأشارت إلى انه يدعي امتلاكه لصالة ألعاب رياضية .