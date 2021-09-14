شكرا لقرائتكم خبر عن "طبلة الست"و "بهية" يفتتحان مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة دورته التأسيسية "دورة فتحية العسال" غدا الأربعاء من المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وبحضور عدد كبير من ضيوف الشرف وقيادات وزارة الثقافة والنجوم والشخصيات العامة وممثلين عن رعاة المهرجان.

يسبق الحفل افتتاح معرض للكاريكاتير بعنوان "نساء المسرح" يقدمه متحف الكاريكاتير العربي ومؤسسه الفنان عماد جمعة، ويضم رسومات لأشهر نجمات المسرح، ثم ينتقل الضيوف إلى المسرح المكشوف لحضور حفل الافتتاح الذي يقوم بإخراجه عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة وتقدمه الإعلامية منى سلمان، ويبدأ بفقرة فنية لفرقة "طبلة الست" التي تأسست منذ عام 2019 وتديرها سها محمد على، وتتشكل من 6 بنات يعزفن على الطبلة ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدي، ورأفت عازف «الكولة»، ويليها كلمات لمايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وكلمات لإدارة المهرجان ممثلة فى الممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة ومؤسسة المهرجان ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة والكاتبة عبير على.

ويعرض خلال حفل الافتتاح البرومو الترويجي للمهرجان ويستعرض فعاليات الدورة التأسيسية من عروض وورش وندوات المحور الفكري، بالإضافة إلى أسماء المكرمات السبعة في هذه الدورة الفنانة الراحلة شويكار والفنانة اللبنانية نضال الأشقر ود. هدى وصفى ود. نجاة على والمخرجة عفت يحيى والفنانة إيمان صلاح الدين والفنانة البريطانية العالمية جوليا فارلى.

وعقب استراحة قصيرة يقدم المهرجان أول عروضه في هذه الدورة على خشبة مسرح الهناجر، عرض الرقص المعاصر "بهية" للمصممة والمخرجة كريمة بدير وإنتاج فرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية.

يشارك في المهرجان 16 عرضا مسرحيا من 9 دول مختلفة وهى مصر وسوريا وتونس والأردن واليابان وألمانيا والبرازيل ورومانيا وروسيا، ويحضر حفل الافتتاح الرئيسة الشرفية للمهرجان الفنانة سوسن بدر وأعضاء مجلس الأمناء الفنان فتحي عبد الوهاب والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية مشيرة موسى والمخرج خيرى بشارة والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جمعية يهمني الانسان وإيفنت هاوس و مركز التحرير الثقافي ومعهد جوته الألماني و المجلس الثقافى البريطانى و السفارة الهولندية بالقاهرة وتجمع تماسي للفنون الأدائية والتحرير لاونج و شركة المشرق وستوديو عماد الدين وساحة روابط وساحة كلتوجراف و سامى أمين وجمعية الجيزويت و فندق فلامنكو.