شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد والكلبة زيزى .. نساء فى حياة أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأشياء التى يتحدث عنها الفنان أحمد فهمى باستمرار هى حبه للكلاب وتربيته لها فى منزله، ودائما ما يشارك جمهوره بصور وفيديوهات مع الكلاب التي يمتلكها، ولكن لديه كلبة مميزة أطلق عليها اسم زيزى فهمى، وأسس لها صفحة على موقع تبادل الصور إنستجرام.

ونشرأحمد فهمى، صورتين واحدة لزوجته الفنانة هنا الزاهد، وأخرى للكلبة زيزى، وهما ترتديان نفس النظارة وكتب ساخرا "نساء فى حياتى"، لترد عليه هنا الزاهد بإيموشنات ضحك كثيرة، معلقة :"هموت بجد".



أحمد فهمى

ويعرض حاليًا للفنان أحمد فهمى فيلم "العارف" في السينمات، ويظهر فى العمل بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دورشخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بأدوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.