شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تواصل بروفاتها استعدادا لافتتاح أولى فعاليات مهرجان جرش (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة اللبنانية ماجدة الرومى تحضيراتها وبروفاتها استعدادا للمشاركة فى مهرجان جرش للثقافة والفنون بدولة الأردن فى دورته الـ 35، تحت شعار "جرش مزينة بالفرح"، لتفتح أولى فعاليات المسرح الجنوبى يوم 22 سبتمبر الجارى، حيث تستمر فعاليات المهرجان حتى 2 أكتوبر المقبل.



ماجدة الرومى فى بروفاتها

ويأتى استعداد الرومي وفرقتها الموسيقية لتقديم برنامجاً غنائياً يليق بالمهرجان وجمهورها الأردني والعربى، خاصة وأن حفلاتها على مدار السنوات الأخيرة كانت قليلة للغاية، وهناك حالة اشتياق لها من قبل جمهورها.

وغازلت النجمة ماجدة الرومى مؤخرا جمهورها بجملة من التغريدات كان أبرزها "إلى جرش ....اشتقنا إلى عمان وأهل عمان"، ولاقت التويتة تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.