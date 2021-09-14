الشاعر حسام سعيد يعلن تعافيه من فيروس كورونا‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر الغنائي حسام سعيد عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى تجاوز الفترة الصعبة التي مر بها خلال الإصابة.

حسام في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الحمد لله بعد تراجع كافة الأعراض من درجة الحرارة المرتفعة إلى ضيق التنفس، وقضاء فترة العزل المنزلي، مع الالتزام ببروتوكول العلاج، تحسنت حالتي الصحية".

وتابع :"الحمد لله قمت مؤخرا بإجراء المسحة الطبية، وجاءت النتيجة سلبية ".

حسام غنى من كلماته نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم فضل شاكر "لسه الحالة ماتسرش"، و روبي "أنا لو زعلانة"، وتامر حسني "في جمال كده"، ولطيفة "مبكرهوش"، وغيرهم.