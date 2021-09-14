ياسمين رئيس تغلق التعليقات على "إنستجرام" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أغلقت الفنانة ياسمين رئيس ميزة التعليقات على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد كمية التعليقات التي جاءتها من حسابات مجهولة المصدر تهدف لتوجيه المراهقين والشباب لتصرفات غير سليمة.

وقالت ياسمين، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "اعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائمًا ما يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطررت لإغلاق التعليقات على حسابي بمنصة إنستجرام بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صفحات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة، مستهدفة بذلك المراهقين والشباب، وتسعى لتحريضهم لأفعال غير سليمة، لذلك أناشد مسؤولي إنستجرام بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات، حتى لا تُستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية".

وتنتظر ياسمين رئيس إطلاق مسلسلها "60 دقيقة" على منصة شاهد vip يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل، كما تنتظر العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها "جارة القمر" الذي انتهت من تصويره منذ فترة.

يذكر أن أخر أعمال ياسمين رئيس خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل وغيرهم.