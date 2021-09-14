ناهد السباعي: "فيلم ماكو من أصعب الأدوار في حياتي.. الشغل تحت المياه صعب أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنه جرى إجراء أكثر من تغيير على فيلم "ماكو"، من حيث السيناريو وأماكن التصوير والحوار والموسيقى، لافتة إلى أنه تم تصويره على مدار 4 سنوات حتى يخرج بهذا الشكل.

وأضافت السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن ردود الفعل حول فيلم "ماكو" غير متوقعة، قائلة: "الناس حست أنها داخلة تتفرج على عمل مختلف وجديد أول مرة ينفذ في الوطن العربي".

وأشارت إلى أن معظم الشخصيات في فيلم "ماكو" كانت نهايتها الموت في أحداث العمل، متابعة أنها كانت تقول عن فيلم "يوم للستات" أصعب عمل أديته، ولكن بعد المرور بتجربة فيلم "ماكو" اكتشفت أنه من أصعب الأدوار في حياتها، قائلة: "الشغل تحت المياه لمدة ساعات صعب أوي".

"ماكو" حاليا بدور العرض السينمائي، من إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.