محمد ممدوح يهنئ أكرم حسني بعيد ميلاده على طريقته الخاصة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان محمد ممدوح، الفنان أكرم حسني بعيد ميلاده، الذي وافق يوم 10 سبتمبر الجاري.

ونشر ممدوح، صورة مع "حسني" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من فيلمهما "بنك الحظ" 2017.

وعلّق ممدوح: "أكرم أنا طالب منه طلب ومنفضلي بقاله سنة.. بس أنا هعديهالك عشان عيد ميلادك.. كل سنة وأنت طيب واعمل اللي قولتلك عليه بدل ما ادعي عليك في عيد ميلادك".

يذكر أن أخر أعمال محمد ممدوح مسلسل "لعبة نيوتن" مع النجوم: منى زكي، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم في رمضان الماضي، من تأليف وإخراج تامر محسن.

بينما أخر أعمال أكرم حسني كليب "لو كنت" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.