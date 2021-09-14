أحمد فهمي ينشر صورة هنا الزاهد والكلبة "زيزي".. ويعلق: "نساء في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة مجمعة في إطار واحد لزوجته الفنانة هنا الزاهد، والكلبة الخاص به والتي تحمل اسم "زيزي"، وهما ترتديان نفس النظارة.

"فهمي" نشر الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق ساخرا: "نساء في حياتي".

ومن جانبها؛ علّقت هنا الزاهد قائلة: "هموت بجد".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطوبتهما يوم 15 أغسطس 2018 في جو أسري بحضور عدد من أصدقاء العروسين.

وفي 11 سبتمبر 2019، احتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ويعرض للفنان أحمد فهمي حاليا في السينمات فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.

وعُرض للفنانة هنا الزاهد في سباق دراما رمضان 2021 مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".