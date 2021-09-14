خالد سليم ومنة فضالي ونسرين طافش بكواليس فيلم "في القلب" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا من كواليس تصوير فيلم "في القلب".

الصور تجمعها بأبطال الفيلم: خالد سليم، نسرين طافش، وتوني ماهر، والمخرج مرقس عادل.

وعلّقت منة على الصور التي نشرتها عبر "تويتر" قائلة: "إحنا بنكسر الدنيا، يا لهوي على التواضع، إن شاء الله بنعمل فيلم يجنن إن شاء الله يعجبكم دعواتكم".

فيلم "في القلب" سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية محمد حسين ألمظ ودكتور عادل مرسي، بطولة النجوم: خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، أوستين إسحاق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم، من إخراج مرقس عادل.