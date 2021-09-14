هل تم اعتقال سيف نبيل في الإمارات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

ردّ الفنان العراقي سيف نبيل، الاثنين، ضمنا، على مزاعم اعتقاله من قبل السلطات الأمنية في الإمارات، بمجموعة صور وفيديوهات جديدة له في خاصية ”الستوري“، على صفحته في موقع ”إنستغرام“، والتي تظهر وجوده في دبي، وتكشف كواليس تحضيراته لحفل غنائي في الأردن، فضلاً عن قيامه بنشاطات اجتماعية معتادة أخرى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، مزاعم مفادها القبض على سيف نبيل في الإمارات، بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية.

وعرض سيف نبيل في إحدى ”الستوري“ على ”إنستغرام“ برج خليفة في دبي، وفي مقطع آخر ظهر مع الإعلامي اللبناني طوني بارود في دبي مول، كما قدم في مقطع ثالث تحضيراته لحفل الأردن، وكذلك صورة له مع فيديو كليب أغنية ”ما أكدر أنساك“، مرفقاً بعبارة ”يواصل رحلة الملايين“، بالإضافة إلى صور أخرى له خلال اجتماع مع فريق عمل.

وتحظى أغاني سيف نبيل بشهره واسعة، حيث تجاوزت أغنيته ”عشك موت“ حاجز الـ ‏‏300 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وأغنيته ”علاي أنت“ تخطت حاجز الـ 200 مليون مشاهدة.