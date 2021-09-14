من بينها الجريء والخجول… السناجب لها شخصيات مثل البشر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - سواء كانوا جريئين أو خجولين أو عدوانيين أو حتى مهذبين، فإنّ السناجب لها شخصيات مختلفة تماماً مثل البشر، كما تظهر دراسة جديدة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، وجاء فيه..

أجرى الباحثون أربع اختبارات شخصية على السنجاب الأرضي الذهبي (Callospermophilus lateralis)، وهو نوع أصلي في غرب أمريكا الشمالية.

وأظهرت البيانات التي تم جمعها على مدى ثلاث سنوات من أنّ السناجب الفردية “تختلف باستمرار” في أربع سمات رئيسية، وهي النشاط، التواصل الاجتماعي، والجرأة والعدوانية.

على الرغم من أنّ السناجب أظهرت أيضاً أنواع شخصية أقل اجتماعية، مثل الخجل.

إنّ هذه الدراسة هي الأولى التي توثق شخصية السناجب الذي كانت يعتبر حيواناً غير اجتماعي، وهذا يعني أنه يتجنب عموماً التفاعل الاجتماعي.

“هذا يضيف إلى العدد الصغير ولكن المتزايد من الدراسات التي تظهر أنّ الأفراد مهمون”، قالت الكاتبة الرئيسية للدراسة جاكلين أليبرتي من جامعة كاليفورنيا.

قد يكون تحديد الشخصية في إدارة الحياة البرية مهماً بشكل خاص عند التنبؤ باستجابات الحياة البرية للظروف الجديدة، مثل التغييرات أو تدمير الموائل بسبب النشاط البشري.”

على الرغم من أنّ المجال العلمي لشخصية الحيوان صغير نسبياً، إلا أنّ الباحثين يصرون على أنه مهم لأنّ هناك عواقب بيئية لشخصيات حيوانية مختلفة.

على سبيل المثال، قد تجد السناجب الأكثر جرأة وأكثر عدوانية المزيد من الطعام أو تدافع عن منطقة أكبر، ولكن سلوكها المحفوف بالمخاطر قد يجعلها عرضة للحوادث أو يتم القبض عليها من قبل الحيوانات المفترسة.

تعتبر السناجب الأرضية الذهبية بشكل عام نوعاً اجتماعياً، مما يعني أنها تحافظ على نفسها ويمكن أن تكون معادية للآخرين من نفس النوع.

فهي صغيرة نسبياً، مما يمنحها فرصة ضئيلة لتشكيل الروابط الاجتماعية الأكثر تشدداً الشائعة لدى السناجب الأرضية الأكبر، والتي تقضي عادة المزيد من الوقت في الوحدات العائلية مع الوصول إلى مرحلة النضج.

للدراسة، أجرت أليبرتي وفريقها من المؤلفين المشاركين التجارب في مختبر روكي ماونتن البيولوجي في القوطية، كولورادو، الذي أجرى اختبارات لأكثر من 30 عاماً.

لاحظوا وسجلوا استجابات السنجاب لأربعة اختبارات، “البيئة الجديدة”، “المرآة” ، “مبادرة الطيران” و “السلوك في الفخ”.

بالنسبة للبيئة الجديدة، تم وضع السناجب في صندوق مغلق مع خطوط وثقوب شبكية.

يستخدم هذا الاختبار عادة لقياس النشاط (على وجه التحديد الميل إلى التحرك) والاستكشاف (الميل إلى التحقيق).

ثانياً، بالنسبة للمرآة، تم تقديم السناجب مع صورتها المرآة، والتي لا تعترف بها على أنها خاصة بها. تم قياس الوقت “التفاعل” مع المرآة، والنظر نحو المرآة والنظر بعيداً عن المرآة.

إنّ التفاعل مع المرآة أخذت شكل إما الميل إلى الأمام أو الأنف الذي يلمس سطح المرآة.

يقول المؤلفون: “إنّ تحية مماثلة من الأنف إلى الأنف ومن الأمام إلى الجسم تتم ملاحظتها عادة في ظل الظروف الطبيعية وتمّ تفسيرها على أنها تفاعلات اجتماعية ودية، عادة بين الجراء وأمهم”.

سمحت مبادرة الرحلة التجريبية الثالثة للباحثين بالعمل على المكان الذي تم تسجيل “طيف جرأة-خجل” لكل سنجاب.

تمّ الاقتراب من السناجب ببطء في البرية لمعرفة المدة التي انتظروا فيها قبل الهروب، وإلى أي مدى فروا.

إنّ المسافة التي يهرب بها الحيوان من إنسان يقترب، وهو تهديد متصور، تقيس الاختلافات الفردية في الخجل.

وقالت أليبرتي: “إذا كنا قادرين باستمرار على الاقتراب من سنجاب معين، فقد يعتبر هذا السنجاب أكثر جرأة”.

هربت السناجب الأكثر خجلاً عندما كانت على مسافة أكبر من الباحث، فقد أصيبوا بالخوف بشكل أسرع.

وأخيراً، فإنّ السلوك في الفخ ينطوي على القبض على السناجب، دون أن يصاب بأذى، في فخ بسيط بحيث يمكن ملاحظة السلوكيات لفترة وجيزة، على سبيل المثال، قابلية الانقياد، والتي يمكن قياسها كميل الفرد إلى التزام الهدوء عند المحاصرة.

بشكل عام، وجدت الدراسة أنّ السناجب التي أظهرت نفسها أكثر جرأة لديها مناطق أساسية أكبر حيث ركزوا نشاطهم، مقارنة بالأفراد الخجولين.

يتم تعريف المناطق الأساسية على أنها نطاق قد يستريح فيه حيوان أو مجموعة من الحيوانات بشكل آمن أو يتناول الطعام فيه.

وقالت أليبرتي لـ MailOnline: “جميع الحيوانات لديها ما يسمى النطاق المنزلي، والذي يحدد المساحة الإجمالية التي يستخدمها الحيوان للقيام بأنشطته اليومية (مثل البحث عن الطعام، والتحقق من الزملاء المحتملين أو أفراد الأسرة)”.

“تحدد المنطقة الأساسية جزء من النطاق المنزلي حيث يقضي الحيوان معظم وقته.

“إنها مهمة لأنها المساحة المستخدمة بشكل مكثف من قبل حيوان، ويفترض أن تكون جزء من المنزل الذي يحتوي على أفضل نوعية من الموائل أو أفضل طريقة للوصول إلى الموارد بشكل عام.

تتحرك السناجب الجريئة والنشطة أيضاً بشكل أسرع، والسناجب التي كانت أكثر جرأة وأكثر عدوانية وأكثر نشاطاً كان لها وصول أكبر إلى المناطق العليا، مثل الصخور.

إنّ الوصول إلى القمم مهم لأنه يمكن أن يوفر وجهة نظر أفضل لرؤية الحيوانات المفترسة والتهرب منها. ومن المثير للاهتمام، ارتباط الوصول إلى القمم أيضاً بالتواصل الاجتماعي.

بشكل عام، يبدو أنّ السناجب الأرضية الذهبية الفردية التي تميل إلى أن تكون أكثر اجتماعية لها ميزة، وفقاً لتقرير المؤلفين. في الواقع، أن تكون أكثر اجتماعية يمكن أن ينقذ حياة الفرد.

يمكن أن تؤثر على قدرة السنجاب على البقاء والتكاثر، والتي يمكن أن تصل إلى مستوى السكان أو المجتمع.

ولحسن الحظ، أنها لا تؤثر على قدرة السنجاب على البقاء على قيد الحياة والتكاثر.

لكن النتائج تشير إلى أنّ فهم كيفية تأثير شخصية الحيوان على استخدام المحيط أمر مهم للحفاظ على الحياة البرية.

يقول المؤلفون في دراستهم التي نشرت في مجلة Animal Behaviour: “نأمل أن تلهم دراستنا الأبحاث المستقبلية التي تربط شخصية الحيوان مع البيئة المكانية لإبلاغ إدارة الحياة البرية في النظم الإيكولوجية الطبيعية”.