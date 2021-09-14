هجوم على ” مصطفى شعبان ” واتهامه بصيد الطيور النادرة .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:05 مساءً - تعرض الفنان ” مصطفى شعبان ” إلى موجة من الهجوم والانتقادات وذلك بعد نشره لمجموعة من الصور أثناء قيامه برحلة صيد بمحافظة مرسى مطروح والتي ظهر في البعض منها وهو يحمل طيورا ويرتدي ملابس ذات قماش عسكري خاصة بالصيد .

حيث اتهمه عدد من المتابعين بصيد الطيور النادرة والتحريض على قتل الحيوانات وقتل أرواح بريئة على حد وصفهم في تصرف غير إنساني متسائلين عن الهدف من وراء قيامه بذلك .

وخرج مصطفى شعبان للدفاع عن نفسه بعد تلك الانتقادات فأعاد نشر منشور للكاتبة ” أسماء علاء الدين ” وهي توضح ذلك الأمر عبر حسابه على فيس بوك وجاء فيه : ” ياريت الناس قبل ما تهاجم وتنشر خبر أو حد يدفعلها عشان تهاجم فنان ملوش أي مواقف فجة أو غير إنسانية تحاول تفهم الأول قبل ما تنساق ” .

وتابعت : ” أولا اللي في إيد مصطفى دا اسمه حمام قمري أو البعض يطلق عليه (الحمامة السلحفائية) ودا الموسم بتاعه وهو أكل الملوك زي ما ناس كتير عارفة .. حوار إنه نوع عصافير لا يؤكل وعصافير زينة والحاجات دي مايدخلش على عيل صغير لأن باختصار هو كفنان وشخصية عامة مش هيعمل كده ” .

وأضافت : ” فرضاً فنان تاني مكانه معتقدش إن البدو اللي عندهم كرامتهم وأخلاقهم أغلى من أي حد وعاداتهم فوق الكل هيوافقوا إنه يعمل كده .. ياريت الصحفيين وهم بيكتبوا ياخدوا بالهم من البوست دا كويس أو على الأقل يحاولوا يسألوا خبير إيه نوع الطير اللي في إيد مصطفى وأقرب طريق للحقيقة المعرفة والبعد عن الجهل والمهاجمة بدون دليل ” .

وكتب الفنان مصطفى شعبان في تعليقه على المنشور : ” أشكرك أستاذة أسماء للبحث والتوضيح .. الصحافة مسئولية ” .