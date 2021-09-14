شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الضجة المصاحبة لها.. مقابلة هارى وميجان مع أوبرا وينفرى تخسر جوائز EMMY والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت المقابلة التلفزيونية التي أجرتها المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى، مع الأمير البريطاني هارى، وزوجته ميجان ماركل، في جوائز إيمي EMMY للفنون الإبداعية 2021، علي الرغم الضجة المصاحبة لها عنذ إذاعتها والتي تناولتها وقتها جميع وسائل الإعلام بالعالم، في حين فاز بالمسابقة برنامج عن الطعام والثقافة الإيطالية.

وتم ترشيح الإعلامية الأمريكية الشهير أوبرا وينفرى، وفريقها لجائزة إيمى، فى فئة أفضل سلسلة غير روائية، لكن برنامج السفر والطعام "البحث عن إيطاليا" للممثل ستانلي توتشى، فاز بالجائزة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ولم يحضر هاري أو ميجان الحفل المتواضع الخاص بالفنون الإبداعية الذي أقيم الأحد الماضي والذي يسبق حفل جوائز إيمي الرئيسي

وكانت المقابلة التي أجريت في مارس الماضي على مدى ساعتين أحدثت صدمة لدى العائلة المالكة البريطانية، حيث قال هاري خلالها إن والده وشقيقه أسيران للنظام، كما صرح أنه شعر بالخذلان من جهة والده، الذي توقف عن الرد على اتصالاته، وأوقف الدعم المالي له عندما سافر هو وزوجته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما قالت ميجان خلال المقابلة إن العائلة المالكة رفضت تقديم مساعدة نفسية لها، بعدما راودتها فكرة الانتحار، وكشفت هي وهاري محادثة أعربت فيها جهة لم يسمياها في العائلة الملكية عن قلق إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي خلال حمل ميجان به.

في سياق متصل تنطلق الدورة الـ73، من حفل جوائز الـ Emmy فى 19 سبتمبر الجاري فى الهواء الطلق بسبب فيروس كورونا والتخوف من المتحور الجديد، حيث يقام الحفل فى منطقة إيفنت ديك فى لوس أنجلوس، خلف مسرح مايكروسوفت مباشرة.