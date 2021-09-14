شكرا لقرائتكم خبر عن سنة كلها حب..ديانا كرازون وزوجها يتغزلان فى بعضهما بمناسبة عيد الزواج الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بعيد زواجها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري، ونشرت صورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"مثل اليوم من سنة صرنا لبعض ..سنة مرت سريعة سنه كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك اول ما خبرتك إني حامل ..احساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر يلي كانت بهذي اللحظة كبيرة ..دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى يلي كملت هالحب ..الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر..بحبك ابو سلمى ".



ديانا كرازون

فيما وجه لها زوجها رسالة عبر حسابه بموقع "انستجرام" بهذه المناسبة، قائلا :" كل مشروع بالدنيا ربح وخسارة واعتبار الزواج مشروع زي باقي المشاريع فهو أكيد معرض للربح والخسارة".

وتابع :"الزواج ما بشبه أي مشروع بحياتك هو حياة مبنية على الاحترام والحب هدفها تكوين أسرة جديدة بهدوء وسلام.. حياة تفاصيلها كثيرة من عند ستر وغطا على بعض لعند عالحلوة والمرة مع بعض. ونيال البيت اللي بطلع منه بيت"، واختتم كلامه: "كل سنة وأنتِ زوجتي وشريكة حياتي أم سلمى الأصيلة وربنا يجعل كل أيامنا هدوء وسلام ".



معاذ العمري

يأتى هذا فيما رزقت الفنانة ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، شهر يونيو الماضي، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان"، وفور نشر الصورة انهالت عليها الكثير من تعليقات التهنئة والمباركة.