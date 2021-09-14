شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الأصدقاء.. فين ديزل يحيى ذكرى ميلاد بول ووكر: أعلم أنك هناك وروحك معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم العالمى فين ديزل عن مدى وفائه لصديقه الراحل النجم بول ووكر، حيث لم ينس يومًا الاحتفال بعيد ميلاده أو الاحتفاء بذكراه، وفى هذا الإطار نشر فين ديزل صورة تجمعهما سويا بمناسبة ذكرى عيد ميلاد صديقه الراحل، وعلق عليها "هناك الكثير لأقوله لك.. عادةً ما أقول إنك لن تصدق كيف قضيت عيد ميلادك.. ولكن بالنتيجة الأكيدة، أعلم أنك كنت هناك وروحك معى.. أفتقدك دائما".



فين ديزل وبول ووكر



تدوينه فين ديزل

وكانت عارضة الأزياء العالمية ميدو ووكر، ابنة النجم العالمي الراحل بول ووكر، نجم سلسلة أفلام Fast and Furious، قد حرصت على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل، الذى يوافق اليوم، حيث نشرت صورة من دولاب الذكريات لهما عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام لتوجه له رسالة قائلة: "كل سنة وأنت طيب، بحبك".

ميدو ووكر ووالدها الراحل بول ووكر

وعلى جانب آخر كشفت تقارير صحفية عن بيع سيارة تويوتا سوبرا البرتقالية الأيقونة التى ظهرت لأول مرة منذ 20 عامًا فى 2001The Fast and the Furious ، والتى قادها بول ووكر بمبلغ 550 ألف دولار.

وتم بيع سيارة تويوتا سوبرا 1994، فى مزاد لاس فيجاس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم تقديم العطاء للفائز عبر الهاتف، على الرغم من عدم الكشف عن هويته.

وكان المزاد من أكثر مزادات السيارات التى طال انتظارها فى السنوات القليلة الماضية، حيث شارك ما لا يقل عن ستة مزايدين عبر الهاتف فى المزاد، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.