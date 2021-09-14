شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي قمر يستعيد ذكرى والدته الراحلة بصورة: " أصلها جاية علي بالي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم مصطفي قمر ذكري والدته الراحلة بصورة لها تكشف عن الشبه الكبير بينهما، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"أمي يا أغلي حبيبة من قلبي انتي القريبة بهديكي ألف سلام يا أم الحنان والطيبة في البعد وحداني ياما انتي واحشاني باحلم اعود تاني من بعد طول غيبة ..ربنا يرحمك ياامي ويجعل مأواكي الجنة معلش أصلها جاية علي بالي بقالها شوية ولما شفت الصورة دي اشتقتلها اكتر ادعولها".



مصطفي قمر

من ناحية أخري، قال النجم مصطفى قمر، فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إنه يجهزلأغنية جديدة من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر الإعلان عنها فى القريب العاجل، عقب تسجيلها مباشرة.

وأعرب قمر عن سعادته لـ"الخليج 365" بردود الأفعال التي تلقاها على ظهوره ضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم الذى يعرض في السينمات حاليًا، والفيلم يشارك فى بطولته كل من دينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

وأضاف قمرأنه سعيد بالمشاركة في العمل مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى وغيرهم ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور حيث إنه قصة جديدة ومختلفة على السينما المصرية.