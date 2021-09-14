شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة غريبة..رسالة تهديد من محمد ممدوح لـ أكرم حسنى فى عيد ميلاده:هدعى عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد ممدوح رسالة لصديقه النجم أكرم حسني بمناسبة عيد ميلاده الـ47، حيث نشر صورتهما من فيلم "بنك الحظ"، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق :"اكرم انا طالب منه طلب ومنفضلي بقاله سنة.. بس انا هعديهالك عشان عيد ميلادك.. كل سنة وانت طيب واعمل اللي قولتلك عليه بدل ما ادعي عليك في عيد ميلادك".



محمد ممدوح

ويشار إلى أنه فى موقف إنسانى رائع، احتفل النجم أكرم حسنى - فى وقت سابق - بعيد ميلاده مع إحدى معجباته "رودينا وائل" التى تمتلك حسابا على "إنستجرام"، يجمع محبيه وعشاقه، حيث أظهرت حبها الكبير له، ومحاولتها المستمرة لمقابلته خلال الفترة الماضية، وانتابتها حالة من البكاء الشديد من الفرحة فور رؤيته وجها لوجه.

وفى مقطع فيديو نشره أكرم، عبر حسابه على انستجرام، ظهرت فيه الفتاة وقد أصابتها الصدمة وانهمرت دموعها بغزارة فور رؤيته، ثم أهدته هدية قالت إنها أحضرتها منذ عام مضى، ثم تبادل معها أكرم وأهداها هدية.

وقال أكرم، فى تعليقه على الفيديو: "رودى جاية فاكرة إنها هتصور فيديو مع أهل وأصحاب أكرم، عشان عيد ميلاده، وكان ليها طلب اننا نوصل له هدية جيبهالوا من سنة".

وأضاف: "زى كل سنة قضيت عيد ميلادى مع أكتر ناس بحبهم، بس السنة دى عيلتى زادت واحدة من ألذ وأطيب الناس اللى شفتهم فى حياتى، شكرا يا رودى".