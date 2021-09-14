شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والدته: لسه بتعلم منك وبحاول أكون زيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم خالد النبوى، على احياء الذكرى الثالثة لوفاة والدته، ونشر خالد النبوي صورة تجمعهما على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ووجه رسالة مؤثرة لها، قائلا: "أمى حبيبتي فات على رحيلك 3 سنوات، كأنهم يوم.. لسه بتعلم منك وبحاول أكون زيك.. وحشني أسمعك، صوت وحديث.. بكلمك و عارفك بتسمعيني، وحشتيني الله يرحمك".



خالد النبوى على تويتر

يأتى هذا فيما احتفل النجم خالد النبوى منذ يومين بعيد ميلاده، إذ إنه من مواليد 12 سبتمبر، وفى فيديو قديم له، تحدث النبوى مع النجمة إسعاد يونس عبر برنامجها "صاحبة السعادة"، كيف فاجأ مخرج فيلم "الديلر" وجميع فريق العمل في مشهد الخطاب الذى كان من المفترض أن يتحدث فيه الروسية.



خالد النبوى ووالدته

وقال خالد النبوى: "مدة المشهد كانت حوالي ثلاث دقائق، وفي هذه الحالات يتم تنفيذ المشهد بأسلوب يسمى فوتومونتاج عندما لا يكون بإمكان الممثل التحدث باللغة اللى عايزنها، وتم وقوف أفراد من طاقمي الإخراج ووسط حشد من الأوكرانيين، يشيرون لهم بالوقت الذي سيهللون فيه لخالد النبوي، لكن الجميع فوجئوا بما فعلته بمجرد بدء التصوير وقولت الخطاب بمهارة واتقان للهجة الروسية، جعل الجميع فى حاله ذهول".

وحصل خالد النبوي خلال مشواره الفني علي العديد من الجوائز، إذ حصل علي جائزة أفضل ممثل في مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم "المهاجر"، عام 1995، كما نال شهادة تقدير من جمعية فن السينما عن نفس الفيلم، بالإضافة إلي جائزة السينما المصرية كأفضل ممثل عام 1998 عن دوره في فيلم المصير.