شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة إنجى علاء تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف:ربنا يحفظك ويخليك لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الكاتبة إنجى علاء، بعيد ميلاد زوجها النجم يوسف الشريف، وشاركت متابعيها صور من عيد الميلاد عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" كل سنة وأنت طيب وبخير وفي أحسن حال يا ويارب سنين جاية كلها سعادة وراحة بال وربنا يحفظك ويخليك لينا ".







وحصد الفنان يوسف الشريف جائزة تميز عن دوره في مسلسل "كوفيد 25" من دير جيست في الدورة الـ18، وأعرب عن سعادته بهذه الجائرة، وأهدى جائزته للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز متمنيا لهم الرحمة والمغفرة.

وقدم النجم يوسف الشريف فى الموسم الرمضانى المنقضى مسلسل "كوفيد 25" والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه فى منتصف شهر رمضان، الذى شهد أحداثا كثيرة شيقة ومثيرة، بدأت أحداثها فى عام 2025 بتوقع دكتور ياسين المصرى "يوسف الشريف" وجود فيروس جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة القادمة، حيث كان يعمل طبيب وتمت إقالته بسبب خطأ طبى أدى لوفاة المريض، ومن ثم بدأ فى عمل فيديوهات كيوتيوبر على مواقع التواصل الاجتماعى، بدأت أعراض الفيروس الجديد تظهر على بعض الأشخاص على مستوى العالم خرج دكتور ياسين على الناس على الناس من خلال فيديو يحظرهم من هذا الفيروس.