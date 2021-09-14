شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء قدموا هارون الرشيد فى الدراما العربية.. ونور الشريف كان الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم الثلاثاء عام 786 تولى هارون الرشيد الخلافة في الدولة العباسية بعد مقتل أخيه الهادى، وهو من أشهر الخلفاء العباسيين، وأكثرهم ذكرًا حتى في المصادر الأجنبية والمصادر العربية التي أفاضت الكلام عنه لدرجة أن أخباره قد امتزجت فيها حقائق التاريخ بخيال القصص، ولا سيّما كتاب "ألف ليلة وليلة" التي صورته بالخليفة المسرف في الترف والملذات، وأنه لا يعرف إلا اللهو وشرب الخمور ومراقصة الغانيات.

والواقع أن هذا الخليفة كان من خيرة الخلفاء فقد كان يحج عامًا ويغزو عامًا، وذكر أنه كان يصلي في خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن مات، ويتصدق بألف، وكان يحب العلماء، ويعظم حرمات الدين، ويبغض الجدال والكلام، ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه، لا سيما إذا وعظ. وقد تم فتح الكثير من البلدان في زمنه، واتسعت رقعة الإسلام واستتب الأمن وعم الرخاء وكثر الخير بما لا نظير له ثم إن هذا الخليفة كان حسن السيرة والسريرة.



هارون الرشيد

وجسد شخصية الخليفة العباسي هارون الرشيد 4 من الممثلين حتي الآن هما النجم الكبير الراحل نور الشريف في مسلسل "هارون الرشيد" عام 1997 من تاليف: عبدالسلام أمين، وإخراج: أحمد توفيق، وحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا جدا وأنصف هارون الرشيد وأظهر الجانب الحقيقي في شخصيته وجوانب التدين في حياته، فقد كان معروفًا عنه الجهاد والعلم، كما أبدع نور الشريف في تجسيد تلك الشخصية التاريخية المشهورة واستطاع كما يقال في الوسط "تقفيل الشخصية".

وقدم عام 2018 مسلسل "هارون الرشيد" من بطولة قصي خولي وياسر المصري وعبد المحسن النمر وكاريس بشار، وإخراج عبد الباري أبو الخير، وتأليف عثمان جحا، وقدم شخصية الخليفة العباسي هارون الرشيد الفنان قصي خولي ، وتناول المسلسل الصراع الذي عاشه هارون الرشيد عندما استدعاه أخوه الخليفة العباسي موسى الهادي لكي يعزله من ولاية العهد، لولا تدخل والدته الخيزران بنت عطاء، كما يتعرض للصراعات والدسائس التي كانت تدور في القصر وحوله مثل حادثة نكبة البرامكة، وكذلك آفاق الحضارة التي شهدتها فترة حكم هارون الرشيد.



نور الشريف الافضل

والحقيقة أنه لا مقارنة بين النجم الراحل نور الشريف وكل من جسد هارون الرشيد في تجسيد الشخصية فقد قدمها كل فنان بطريقته، ولكن الصورة الذهنية لهارون الرشيدي قد تكونت وانطبعت لدي الجمهور العربي بما قدمه نور الشريف ولذلك ستكون أي مقارنة في صالحه فهو كان الأفضل في تقديم الشخصية بما كتبه له المؤلف من تفاصيل كثيرة وبما اجتهد هو في تقديمه، أما المسلسلات الأخري فلم تحقق النجاح المطلوب لأنها قدمت جانبًا مشوهًا وغير حقيقي لهارون الرشيد فقد اعتمد المسلسل الأخير لقصي خولي علي الصورة الذهنية المغلوطة لهذا الحاكم العربي وهي حبه للنساء، ووصراعات الحريم داخل القصرعليه.

قدم أيضا النجم الكبير أشرف عبد الغفور شخصية أمير المؤمنين الخليفة العباسي هارون الرشيد من خلال مسلسل " مجالس العرب: من مجالس هارون الرشيد " عام (1990) من تاليف إبراهيم الترزي وإخراج مجدي أبو عميرة ، والحقيقة أن النجم اشرف عبدالغفور قدم الشخصية من منظور مختلف وأنصف الرشيد بما قدمه من صورة صحيحة كشفت عظمة هذا الرجل الذي ظلمه التاريخ ، والمفارقة أن الفنان أشرف عبد الغفور شارك أيضا في مسلسل " هارون الرشيد " للنجم نور الشريف وقدم شخصية موسي الهادي .

كما قدم الفنان الأردني وحيد جلال شخصية أمير المؤمنين هارون الرشيد عام عام 1977 في مسلسل بعنوان هارون الرشيد انتاج اردني من تاليف يوسف ابوريشة وإخراج أنطوان ريمي .