مخرج "ماكو": الفيلم يؤكد أننا نستطيع إنتاج سينما عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج محمد هشام الرشيدي، إن تفاصيل فيلم "ماكو" تدور عن غرق العبارة "سالم إكسبريس"، لافتا إلى أنه بمثابة العمل الأول له في السينما، مؤكدا أن "الفيلم صعب لأن أكثر من نصفه تم تصويره تحت الماء، وأنه بمجرد دخوله إلى عالم السينما قرر أن يقدم شيئا مختلفا بعيدًا عن الجزء الزحمة أو المنطقة التي بها ترافيك أكثر".

وأضاف الرشيدي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن فيلم "ماكو" يؤكد أن صناع الأفلام في مصر والوطن العربي قادرين على إنتاج سينما على طريقة السينما العالمية بالإمكانيات المتاحة لدينا.

وأكد أن فكرة الفيلم حماسية ما شجع طاقم العمل لها، موضحًا أن فكرة الفيلم جرى مناقشتها مع المؤلف للخروج بعمل متميز مختلف، فضلا عن طرح أفكار من أفلام عالمية نخشى الخوض فيها بالوطن العربي.

"ماكو" حاليا بدور العرض السينمائي، من إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.