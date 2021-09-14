بعد مهيرة عبدالعزيز.. الهام الفضالة تعلن انضمامها الى لجنة تحكيم هذه الجائزة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - اعلنت الفنانة الكوينية الهام الفضالة انضمهامها الى لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي .الاعاقة

وكتبت الهام الفضالة عبر حسابها على انستغرام: “تحت رعاية سعادة وزير التنمية والموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي حفظه الله سعدت وتشرفت بانضمامي للجنة تحكيم مسابقة #جائزة_عمار ٢٠٢١ في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى دول الخليج العربي.”

وكانت مهيرة عبدالعزيز قد أعلنت بدورها انضمامها الى لجنة نحكيم نفس الجائزة حيث كتبت على حسابها على انستغرام: “سعيدة جدا بإنضمامي الى لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من أصحاب الهمم و أكتشاف المواهب في جميع دول الخليج العربي”.

يذكر أن جائزة عمار تعتمد على مسارين، وهما مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة ومسار الأصحاء ممن لديهم افكار تخدم ذوي الإعاقة، حيث خصصت 3 جوائز قدرها 150 ألف ريال لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من ذوي الإعاقة فيما خصصت جائزة قدرها 25 ألف ريال للفائز من مسار غير ذوي الإعاقة.

يذكر ان الجائزة أقيمت في 4 نسخ سابقة كانت في 2014 بمسمى مبادرة عمار والتي من خلالها تم تأسيس جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن ثم اكتملت مسيرة المبادرة في عام 2018 تحت مظلة الجمعية ومن ثم 2019 وفي عام 2020 أقيمت الجائزة بشكل استثنائي في توقيت جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي.