بعد زواجه من أصالة.. طليقة فائق حسن تكتب رسالة حزينة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الموديل مارتا حامد، طليقة الشاعر فائق حسن، للمرة الأولى على أخبار زواجه من المطربة أصالة ووجهت رسالة غامضة عبر “إنستغرام”.

وكتبت: “حين يجف كل شيء فيك لا تيأس … فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك”.

وكانت أصالة قد وجهت رسالة للشاعر فائق حسن بعد إعلان خبر ارتباطهما رسمياً، ونشرت صوراً لهما على “إنستغرام”، ووجهت له بعض كلمات الحب والتقدير المتبادل.

ونشرت صورة لها بصحبة زوجها، عبر “إنستغرام”، وقالت: “منذ أن عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالٍ أحمل له كل الاحترام والثقة… وفي لحظة تحوّلت مشاعرنا، وكل شيء مشترك بيننا وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة والحب الصادق، وشعرت معه بأنني بخير، وهو مثل ما تمنيته دائماً وأكثر… يفهمني من دون شرح وأفهمه من دون تكلّف، هو واضح وأنا عفوية؛ لهذا نحن معاً نبدأ وكأننا نولد للتو”.