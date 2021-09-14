فيديو – هذا ما فعله أحمد العوضي بعد تحسّن حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في محاولة منه لطمأنة الجميع على صحة زوجته النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، عاد النجم أحمد العوضي الى نشاطه المعتاد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو وصور تشير الى عودته الى حياته الطبيعية بعد اطمئنانه الأكيد على شريكة حياته.

وشارك العوضي أخيراً متابعيه على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه هو وياسمين في أحد الشوارع والمقاهي في جنيف، بينما يستمعان الى الموسيقى، حيث تواجد عازف أوكورديون، وعزف مقطوعة “بيلا تشاو” الشهيرة، من دون أن يكشف عن صورتهما، وإن كان واضحاً أن العوضي بنشره لهذا الفيديو مع الموسيقى المبهجة أراد أن يؤكد للجميع أن ياسمين بخير.

ونشر العوضي بعدها صورة له مع “إيموجي” لوجه الأسد ويد تسلّم على متابعيه ومحبيه، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة وتمنّوا له ولياسمين الصحة والعودة الى مصر سالمَين.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد طمأنت الجمهور بنفسها من خلال مقطع فيديو يوثق فترة علاجها في سويسرا، ووجّهت رسالة من القلب كتبت فيها: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي، وحشتوني جداً، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله… عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعاب اللي مريت بيها في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهوّن عليا كل اللحظات المرة اللي عدّت عليا”.

وأضافت: “كفاية إني أقول لكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جداً، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية، وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعدّيت المحنة على خير الحمد لله”.