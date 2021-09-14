شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن فيلم "200 جنيه": كنت نفسى أخوض مغامرة بعيدة عن الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم هانى رمزى لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال حول دوره بفيلم "200 جنيه"، والذى يظهر فيه بشكل مغاير تمامًا عما اعتاده جمهوره عليه، حيث كانت معظم أدواره السابقة تنحصر فى الكوميديا.

وأضاف الفنان هانى رمزى خلال تصريحاته قائلاً: "من فترة طويلة، وأنا كان نفسى أخوض المغامرة دى بشكل بعيد تمامًا عن الكوميديا، وبه مساحة كبيرة من التراجيديا، والمقربين ليا كانوا دائمًا يشجعونى على ذلك، ولكن لم يكن هناك الورق الذى يحمسنى لتلك التجربة، حتى أتى ورق فيلم "200 جنيه" وتم عرضه على، لأوافق للوهلة الأولى لأسباب كثيرة حمستنى للغاية للموافقة بمجرد قراءة السيناريو.

وواصل هانى رمزى تصريحاته حول تلك الأسباب بقوله: "أولاً تفرد الفكرة، واختلافها الشديد، فرغم تضمن الفيلم لنجوم كبار خلال العمل إلا أن بطل الفيلم من وجهة نظرى هو الـ 200 جنيه نفسها، وليس أي شخص منها، وبالتالي فإن الفكرة هي البطل، وكلنا نلتف حولها، السبب الثانى يتعلق بمنح الدور لى المساحة لأقدم فيها شيئاً مختلفاً تماماً عما سبق وقدمته من قبل".

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

200" جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.