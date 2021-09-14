كارين رزق الله إلى “أهضم وأطيب عصابة بالعالم”: أعتذر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 9:13 صباحًا

بعدما كان جمهورها على موعد مع جديد منها، اعتذرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله مشيرة الى ان امر ما تم تاجيله.

وكتبت كارين على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: الي أهضم وأطيب عصابة بالعالم Red heart بدي اعتذر من كل اللي وعدتن بخبر جديد اليوم بس تأجلت القصة كم يوم بتسمحولي بكم يوم بعد.

وكانت تحدثت كارين رزق الله عن البطاقة التمويلية، مشيرة الى ان لبنان بلد محتل، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “مش الشعب اللبناني اللي بعيش عبطاقة تمويلية يا مسؤولين العار ! انقبرو عملو حكومة واصلاحات وردّوا كرامة اللبنانيي لللبنانيي !!! نحنا مش شعب شحاد ! نحنا شعب مسروق !ولبنان بلد محتلّ “.