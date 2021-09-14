شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الأردنى "فرحة" بمهرجان تورونتو السينمائى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان تورونتو السينمائي الـ46، عرض الفيلم الأردنى "فرحة" للمخرجة دارين سلاّم غدًا الأربعاء، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 18 سبتمبر الجارى، وهو من بطولة الممثل الفلسطينى أشرف برهوم الذى يؤدى دور والد "فرحة".

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، كانت تعيش طفولة هادئة لتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد أحداث النكبة عام 1948 وتتجرد من كل حقوقها كطفلة، وتضطر كباقى أفراد جيلها إلى أن تتذوق مرارة الرعب والخوف المتكرر، فضلاً عن الحرمان من التعليم، لكنها تشبثت بالأمل لتجاوز مآسيها .

صوّرت دارين سلاّم أحداث فيلمها فى عمّان وعجلون والبلقاء وتروى تلك الأحداث عن فلسطين عام 1948 عبر فرحة الفتاة ذات الـ 12 عاما، تحلم بإكمال تعليمها رغم القيود المجتمعية، إلا أنّ حياتها تنقلب وتتعرض للخطر .

وكانت إدارة مهرجان تورنتو عام 2019 قد أعلنت إلغاء حفل الختام وتوزيع جوائز والإعلان عن الفائزين بجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالمهرجان، سواء جائزة اختيارات الجمهور أو لجنة الحكام.