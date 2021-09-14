"أخر أيام الصيفية".. عبير صبري مع زوجها على شاطئ البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها، صورا مع زوجها أيمن البياع.

وظهر الثنائي في الصور التي نشرتها "عبير" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، على شاطئ البحر، وعلّقت عبير قائلة: "أخر أيام الصيفية".

وكان أخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما تشارك عبير صبري في فيلم "ليلة العيد"، من إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج أحمد السبكي.