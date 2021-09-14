فن ومشاهير

مريم الخشت تروج لمسلسل "وعد إبليس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روجت الفنانة مريم الخشت، لمسلسل "وعد إبليس" بطولة الفنان عمرو يوسف.

ونشرت الخشت، صورة لها من كواليس العمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "طيب (عائشة) بتسلم عليكم وبتقولكم استنوها في مسلسل وعد إبليس".

مسلسل "وعد إبليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الجديد، ويتكون من 6 حلقات، ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث العمل رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض.

ويشارك في بطولة "وعد إبليس" النجوم: رزان مغربي ومريم الخشت ومحمد مرزبان وعائشة بن أحمد وأحمد مجدي ومها أبو عوف وغيرهم، ومن إخراج البريطاني كولين تيج.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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