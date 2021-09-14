مريم الخشت تروج لمسلسل "وعد إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روجت الفنانة مريم الخشت، لمسلسل "وعد إبليس" بطولة الفنان عمرو يوسف.

ونشرت الخشت، صورة لها من كواليس العمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "طيب (عائشة) بتسلم عليكم وبتقولكم استنوها في مسلسل وعد إبليس".

مسلسل "وعد إبليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الجديد، ويتكون من 6 حلقات، ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث العمل رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض.

ويشارك في بطولة "وعد إبليس" النجوم: رزان مغربي ومريم الخشت ومحمد مرزبان وعائشة بن أحمد وأحمد مجدي ومها أبو عوف وغيرهم، ومن إخراج البريطاني كولين تيج.