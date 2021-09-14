خالد الذهبي ابن اصالة يكشف عن افتتاحه مطعم وقاعة افراح في مصر.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 05:44 صباحاً - أعلن خالد الذهبي ابن الفنانة السورية أصالة عن اتجاهه لعالم الـ Business، والاشتراك مع شخص لبناني في افتتاح مطعم odin the pool house في مصر كاشفا عن المكان سيشهد حفل زفاف شقيقته شام في الفترة المقبلة.

ويفتتح خالد الذهبي مشروعه الجديد اليوم الثلاثاء، ويدخل به عالم البيزنس رسميا بعد عدة تجارب له في مجال التمثيل.

وأوضح ابن أصالة في حوار خاص مع برنامج ET بالعربي، إنه كان يحلم بافتتاح مطعم منذ سنوات طويلة، وخطط لافتتاح مطعم باسم “صولا” يكون شبيها لروح برنامج والدته السابق ويقدم طعام وفن عربي أصيل.

وأكد خالد الذهبي ابن أصالة على أنه لن يترك مجال التمثيل، وسيستمر في تقديم شغفه لكن البيزنس هو بمثابة مساحة الأمان والاستقرار بالنسبة له.