شكرا لقرائتكم خبر عن 276 مليونًا و500 ألف دولار إيرادات فيلم Free Guy حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة الكوميدي Free Guy إيرادات حول العام وصلت إلى 276 مليونًا و500 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض حول العالم، وكان قد حقق العمل 28 مليونًا و365 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل.

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة، ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسه شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.