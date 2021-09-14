بسمة تكشف كواليس مشاركتها في فيلم "ماكو" وعودتها للسينما بعد غياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت الفنانة بسمة، عن كواليس مشاركتها في فيلم "ماكو"، موضحة أنها كان لديها مخاوف كثيرة أثناء تصوير الفيلم بسبب معرفتها برياضة "الغطس".

وأضافت بسمة، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن منتج العمل محمد التلباني، تواصل معها وعرض عليها المشاركة في فيلم جديد من نوعه على السينما المصرية والعربية، قائلة: "كلمني وقالي إحنا بنعمل فيلم وعايزينك معانا.. قولت له ابعت لي السيناريو، قالي لا مش هبعتلك السيناريو أنتي لازم تقعدي مع المخرج الأول".

وأوضحت أنها بمجرد قراءة السيناريو وجدت أن هناك اعتماد كبير على دورها في الفيلم، قائلة: "أنا غبت كذا سنة عن السينما.. أنا شخصيًا في جزء من ثقتي بنفسي مفقود.. وحاسة إني شبه الماكينة المركونة منذ فترة وبحاجة إلى أنها تتزيت وتتلين عشان ترجع تشتغل تاني".

وأكملت: "انتابني الخوف من صراع الفيلم الذي يتضمن مشاهد غطس تحت الماء، صراع في الماء، وحديث تحت الماء، تلك الأشياء بمثابة خيال علمي بالنسبة لي.. ثم قررت مقابلة المخرج وبعد عدة اجتماعات اقتنعت بالعمل وقررت أن أخوض معهم تلك التجربة المثيرة".

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.